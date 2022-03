Μια μητέρα χρειάστηκε να βγάλει τη φανέλα που φορούσε γιος της με την αγαπημένη του ομάδα, προκειμένου να μην στοχοποιηθεί και να μην του επιτεθούν οι θερμοκέφαλοι οπαδοί.

Το μεξικάνικο ποδόσφαιρο γίνεται είδηση ​​σε όλο τον κόσμο μετά τα αιματηρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στον αγώνα Κουερετάρο και Άτλας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες οπαδοί να βρίσκονται στο νοσοκομείο με τραύματα.

Όταν έγινε η διακοπή στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, οπαδοί άρχισαν τις συμπλοκές τόσο εντός όσο κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Ανάμεσα στους θερμοκέφαλους οπαδούς των δύο ομάδων, βρίσκονταν και οικογένειες που είχαν πάει να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα στο «Κορρεχιδόρα».

Ωστόσο, όταν αντιλήφθηκαν πως τα πράγματα είχαν ξεφύγει έτρεχαν να βρουν διέξοδο διαφυγής από το γήπεδο, προκειμένου να γλιτώσουν από τα χέρια των χούλιγκαν. Το πιο τραγικό όλων, είναι η εικόνα μιας μητέρας η οποία έπρεπε να βγάλει τη φανέλα που φορούσε γιος της με την αγαπημένη του ομάδα, προκειμένου να μην στοχοποιηθεί από τους οπαδούς και να μην του επιτεθούν.

They had to take off the little boys shirt so he wouldn’t be attacked by the fans of the other team. The scenes out of the Atlas vs Queretaro game are gruesome. pic.twitter.com/1xb5ZtvWDw