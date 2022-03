Τα αιματηρά επεισόδια στον αγώνα Κουερετάρο και Άτλας φέρεται να ξεκίνησαν όταν μια οικογένεια που υποστήριζε τους φιλοξενούμενους έγινε αντιληπτή από τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας

Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου από τα αιματηρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Κουερετάρο και Άτλας.

Σύμφωνα όμως με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα στο Μεξικό, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες φίλαθλοι βρίσκονται στο νοσοκομείο με τραύματα.

Οι εικόνες της βαρβαρότητας που κράτησε πάνω από ένα τέταρτο μιλούν από μόνες τους. Προς το παρόν, οι αρχές ανακοίνωσαν αυστηρά μέτρα και η Μεξικανική Λίγκα ανακοίνωσε την αναστολή του πρωταθλήματος μέχρι νεοτέρας.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με σχεδόν παντελή απουσία της Αστυνομίας. κάτι ακατανόητο αν αναλογιστεί κανείς τη μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων. Οπως αναφέρει το «tycsport», υπάρχουν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, που δείχνουν ότι δέκα λεπτά μετά το δεύτερο ημίχρονο, μια μερίδα οπαδών της Κουερέταρο επιτέθηκε σε μια οικογένεια η οποία υποστήριζε την Άτλας και βρίσκονταν σε μια ενδιάμεση κερκίδα.

Οταν έγινε αντιληπτό από τους οπαδούς της Άτλας, τότε ξεκίνησε και η συμπλοκή μεταξύ των χούλιγκαν.

Οσο κυλούν οι ώρες πάντως, οι φίλοι της Άτλας ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media από εκκλήσεις συγγενών για πληροφορίες. Από την άλλη η διοίκηση του νοσοκομείου της περιοχής έδωσε στο φως της δημοσιότητας μόνο εννέα ονόματα ανδρών που έχουν μεταφερθεί ως τραυματίες.

Οπως στη δημοσιότητα έχουν δοθεί και φωτογραφίες από τους μερικούς οπαδούς της Κουερετάρο, οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν στα επεισόδια, προκειμένου να ταυτοποιηθούν από τις Αρχές.

«Άρχισαν να χτυπούν οικογένειες, παιδιά και γυναίκες αδιακρίτως και αυτό ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή. Θεωρώ τον Υπουργό Ασφάλειας της πολιτείας Κουερετάρο ως τον κύριο υπεύθυνο για την υποτίμηση του κινδύνου, επειδή μόνο τοποθέτησε τους αστυνομικούς της πολιτείας έξω από το γήπεδο. Και μέσα μόνο ιδιωτική ασφάλεια που δεν ήταν εκπαιδευμένη. Μόνο δύο κυρίες μεταξύ 40 και 50 ετών ήταν εκεί για να μας φροντίσουν και όταν είδαν ότι τα επεισόδια γίνονταν όλο και πιο έντονα, η μία άρχισε να κλαίει», είπε ένας από τους οπαδούς της Άτλας.

A brawl broke at a match in Mexico between mid-table Queretaro and last year's Liga MX champions Atlas, as fans stormed the pitch.



Authorities said at least 22 people were injured, with nine requiring hospital treatment.



Read more: https://t.co/rlM3o3ck6l pic.twitter.com/QF9zfDbfKD