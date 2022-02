Ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, έδειξε εμπράκτως τη στήριξη του στον λαό της Ουκρανίας, καθώς έστειλε λεωφορεία για να παραλάβει Ουκρανούς πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένου και του πούλμαν του κλαμπ.

O πρόεδρος της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι είναι γνωστός λόγω του εκκεντρικού και ακραίου του χαρακτήρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στάση του για τον εμβολιασμό των ποδοσφαιριστών της ομάδας του, όμως στο θέμα της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία έδειξε και την ανθρωπιστική του πλευρά. Ο Ρουμάνος επιχειρηματίας έστειλε πολλά λεωφορεία, συμπεριλαμβανομένου του πούλμαν του κλαμπ στα σύνορα με την Ουκρανία ώστε να παραλάβουν του πρόσφυγες και να τους μεταφέρουν με στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Βουκουρέστι.

