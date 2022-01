Οι άνθρωποι της Αϊντχόφεν «βράζουν» για το αντικανονικό γκολ του Μαζραουί που έκρινε το ντέρμπι με τον Άγιαξ και ανέβασε τον «Αίαντα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Άγιαξ πανηγύρισε μεγάλο διπλό στο «Philips Stadion», καθώς επικράτησε της PSV με 2-1 και την προσπέρασε στην «κούρσα» της κορυφής της Eredivisie. Οι άνθρωποι της Αϊντχόφεν διαμαρτύρονται έντονα για το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, καθώς όπως φαίνεται στην αρχή της φάσης ο Ντάλεϊ Μπλιντ δεν πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει την πλάγια γραμμή.

Η φάση πέρασε αποαρατήρητη από βοηθό και διαιτητής, ενώ παρόλο που η φάση ελέγθηκε από τον VAR δεν υπήρξε παρέμβαση. Οι ιθύνοντες την PSV κάνουν λόγο για σκάνδαλο, ενώ ο τεχνικός της ομάδας, Ρόγκερ Σμιντ, εξέφρασε τα παράπονα του στη διαιτητική ομάδ και μεταξύ άλλων ανέφερε «Δώστε το από σήμερα στον Άγιαξ».

In the buildup to Ajax's winning goal over heated rival PSV, there was a long VAR check, which eventually stood, over whether Daley Blind had the ball out of bounds here...



