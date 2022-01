«Κλείδωσε» του Ινσίνιε στην Τορόντο, τον Ιούλιο η μεταγραφή του

Παίκτης της Τορόντο θα πρέπει να θεωρείται ο Λορέντζο Ινσίνιε, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Επειτα από 415 συμμετοχές, 91 γκολ και 34 ασίστ με τη φανέλα της Νάπολι ο Λορέντζο Ινσίνιε είναι έτοιμος να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς τα βρήκε σε όλα με την Τορόντο στον Καναδά κι αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος μετά από 12 χρόνια στην ομάδα του ιταλικού νότου.

Η ομάδα του MLS, κατέθεσε στον 30χρονο επιθετικό πρόταση για πενταετές συμβόλαιο και απολαβές ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, στις οποίες θα προστεθούν και μια σειρά από επιπλέον παροχές όπως αυτοκίνητα, σπίτια και ιδιωτικές πτήσεις προς την Ιταλία. Μία πρόταση την οποία κι αποδέχθηκε δίχως δεύτερη σκέψη ο Ιταλός διεθνής.

Ετσι, ο Λορέντζο Ινσίνιε αναμένεται να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τους «παρτενοπέι» τη φετινή σεζόν και τον Ιούλιο θα ετοιμάσει βαλίτσες για τον Καναδά.

Lorenzo Insigne from Napoli to Toronto FC, here we go and confirmed! Deal fully agreed, Lorenzo has accepted Toronto bid and he’s joining as free agent in July. 🔴🇨🇦 #TorontoFC @SkySport



Deal to be signed within this week, as per @DiMarzio. Five-and-half year contract confirmed. pic.twitter.com/jUXbDouQF8