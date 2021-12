Τσιμίκας: Βασικός στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Λέστερ

O Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για τον αγώνα με τη Λέστερ για τα προημιτελικά του League Cup στο «Άνφιλντ».

Mε τον Κώστα Τσιμίκα θα παραταχθεί η Λίβερπουλ στον αγώνα με τη Λέστερ (22/12, 21:45) στο «Άνφιλντ» για τον προημιτελικό του League Cup. Ο διεθνής μπακ θα καλύψει την αριστερή πλευρά της άμυνας των «Κόκκινων» στο 4-3-3 του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας, μετράει φέτος 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων στις εννέα ήταν στη βασική ενδεκάδα, έχοντας μοιράσει κιόλας δύο ασίστ. Ο Τσιμίκας έχει να αγωνιστεί στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ, από τη νίκη επί της Μίλαν στο «Σαν Σίρο», ενώ έχει ξεκινήσει και στα τρία παιχνίδια των «Κόκκινων» στο League Cup.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Here’s how the Reds line up for #LIVLEI in the @Carabao_Cup quarter-final 👊