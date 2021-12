Καμερούν: Ο Ετό εξελέγη πρόεδρος της ομοσπονδίας και χειροτονήθηκε από τους θρησκευτικούς άρχοντες (vids)

Νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας του Καμερούν εξελέγη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Σαμουέλ Ετό, ο οποίος και χειροτονήθηκε μετά την ανακοίνωση της νίκης του.

Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε το Καμερούν, στη θέση που του αρμόζει. Ο Σαμουέλ Ετό εξελέγη στον προεδρικό θώκο της ομοσπονδίας της πατρίδας του και έλαβε το χρίσμα για να ηγηθεί στα ποδοσφαιρικά πράγματα της χώρας για την επόμενη τετραετία.

Με 43 ψήφους έναντι 31 του μοναδικού του αντιπάλου, Σαϊντού Μπάμπα, ο άλλοτε σταρ των Μπαρτσελόνα, Ίντερ και Τσέλσι πιστοποίησε πέραν της αδιαμφισβήτητης δημοφιλίας του στο φίλαθλο κοινό του Καμερούν και τη δημοφιλία του μεταξύ των παραγόντων του συστήματος κι αναλαμβάνει τα ηνία της ομοσπονδίας έναν μήνα πριν από την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το οποίο θα διεξαχθεί στο Καμερούν.

Η αντίδρασή του 40χρονου παλαίμαχου κάπτεν των Λιονταριών κατά την ανακοίνωση της εκλογής του θύμισε... γκολ στο 90'. Λίγο αργότερα, ο Ετό χειροτονήθηκε και στην καθιερωμένη τελετή από τους θρησκευτικούς άρχοντες της χώρας.

You deserve everything you have done in your country. Congratulations once again @SamuelEtoo pic.twitter.com/9M6JdRqyWy December 11, 2021

Ο Ετό φόρεσε 116 φορές τη φανέλα της εθνικής Καμερούν (2ος all-time πίσω από τον Ριγκομέρ Σονγκ), σκοράροντας 56 φορές (ρέκορντμαν τερμάτων) και την οδήγησε σε δύο συναπτά Μουντιάλ, το 2010 και το 2014.

The fathers of the soil have blessed Samuel Eto’o after he was elected as the new Cameroon football chief today. pic.twitter.com/lCuqw0SFQM — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) December 11, 2021