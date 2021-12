Αλ Νασρ: Επίσημα νέος προπονητής ο Αργεντίνος Ρούσο

Η ομάδα της Αλ Νασρ με την οποία συνδέθηκε ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε τον Αργεντίνο Ρούσο ως τον νέο προπονητή της.

Και επίσημα αλλαγή σκυτάλης στην Αλ Νασρ με τον Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο , άλλοτε τεχνικό της Μπόκα, να διαδέχεται τον Πορτογάλο Πέδρο Εμάνουελ. Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία επικοινώνησε επίσημα πως ο Ρούσο είναι ο νέος προπονητής της. Ο 65χρονος κόουτς έχει πίσω του καριέρα στην Αργεντινή και εκτός αυτής είναι κάτοχος Λιμπερταδόρες και πρωταθλήματος Κολομβίας. Ως γνωστόν με την Αλ Νασρ είχε συνδεθεί ο Πέδρο Μαρτίνς , είδηση που διαψεύστηκε απ' όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.



OFFICIAL :

The Argentine Miguel Ángel Russo is the New Head Coach of @AlNassrFC pic.twitter.com/u4EkdQPug4