Γιακουμάκης και Ποστέκογλου φέρνουν τα Χριστούγεννα σε διαφήμιση της Σέλτικ (vid)

Ο Αντζι Ποστέκογλου και οι παίκτες της Σέλτικ πρωταγωνιστούν σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση στην Σκωτία.

Σε ένα διαφημιστικό κλιπ για τα Χριστούγεννα πρωταγωνίστησαν οι παίκτες της Σέλτικ και ο Αντζι Ποστέκογλου.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός είναι και ο πρωταγωνιστής στο κλιπ διάρκειας σχεδόν 3 λεπτών, από το οποίο κάνει πέρασμα και ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Το κλιπ βγήκε σήμερα στις πλατφόρμες και πρόκειται για ένα βίντεο με αρκετή νοσταλγία, αλλά και οικογενειακή ατμόσφαιρα, στην οποία βοήθησαν και οι παίκτες της Σέλτικ που πρωταγωνίστησαν στο βίντεο.

Should 𝘼𝙪𝙡𝙙 acquaintance be forgot, And never brought to mind...



We’re sending cheer, both far and near, fae the Bhoys at Christmas time #CelticChristmasAd pic.twitter.com/wIreN68Jez