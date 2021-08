Αχμάτ Γκρόζνι - Σότσι: Προσωρινή διακοπή στο ματς λόγω... φιδιού! (vid)

Η εμφάνιση φιδιού στον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε την προσωρινή ολιγόλεπτη διακοπή στην αναμέτρηση της Αχμάτ Γκρόζνι με τη Σότσι.

Η Σότσι απέδρασε με τη νίκη (1-2) από την έδρα της Αχμάτ Γκρόζνι το βράδυ της Δευτέρας (2/8) για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ρωσίας, σε μία αναμέτρηση που είχε που είχε... απρόσκλητο επισκέπτη.

Στο έβδομο μόλις λεπτό, φίδι έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να προκληθεί μίνι αναστάτωση. Τελικά, το φίδι απομακρύνθηκε και το ματς συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε.

Meanwhile in Russia... a snake on the pitch stopped play in the Akhmat Grozny versus PFC Sochi game in the Russian Premier League, prompting two men to rush on and remove it with a rake.



Football in Chechnya is something else... 🇷🇺pic.twitter.com/wfRbksygLS