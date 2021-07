Μικάιλ Λισόφ: Σταμάτησε τη μπάλα στα 23 του λόγω καρδιακού προβλήματος (vid)

Ο 23χρονος αριστερός φουλ μπακ, Μικάιλ Λισόφ, αναγκάστηκε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα έχοντας καταλάβει πως το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί στην καρδιά του, θα τον έθετε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο αν συνέχιζε...

Ο Λισόφ που το 2019 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Ρωσίας ως μέλος της Λοκομοτίβ Μόσχας, έχοντας φυσικά αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του κλαμπ και γνωρίζοντας μονάχα αυτή την ομάδα, έριξε τους τίτλους τέλους για το καλό της υγείας του...

Έχοντας καταλάβει πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καρδιά προσπάθησε να κάνει όσες περισσότερες εξετάσεις ήταν δυνατό για ν' αντιληφθεί αν θα μπορούσε να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.

Πριν από λίγο καιρό είχε περάσει από δοκιμαστικό για την Νίζνι, όμως ξανά κατάλαβε ενοχλήσεις και ήταν πλέον μόνοδρομος η απόφαση που έπρεπε να πάρει προκειμένου να καταφέρει να ζήσει τουλάχιστον μια όμορφη ζωή κι ας μην ήταν εντός του ποδοσφαίρου.

Κάπως έτσι στα 23 του χρόνια αποφάσισε το φινάλε...

