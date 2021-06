Χαμός στο ΗΠΑ - Μεξικό: Ξύλο μεταξύ των παικτών και μπουκάλια από τους οπαδούς (pics & vids)

Δεν έλειψε η ένταση στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Μεξικό στον τελικό του Nations League της Βόρειας Αμερικής.

Οι Αμερικανοί, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Πούλισικ επικράτησαν με 3-2 του Μεξικού και κατέκτησαν το Nations League.

Ωστόσο από τον αγώνα δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. Λίγο πριν το φινάλε της παράτασης τα αίματα άναψαν, όταν σε μια αψυμαχία των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, έπειτα από φάουλ του Γκουαρδάδο στον ΜακΚένι στο ένατο λεπτό του δευτέρου μέρους της παράτασης (120+9'), ο κόσμος έριξε μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς τους ποδοσφαιριστές.

Δεν ήταν όμως το μοναδικό περιστατικό, καθώς λίγα λεπτά νωρίτερα στο τρίτο γκολ των τυπικά γηπεδούχων, οι παίκτες κατευθύνθηκαν στην εξέδρα που ήταν στημένοι οι οπαδοί του Μεξικού για να πανηγυρίσουν. Αυτό ξεσήκωσε τους Μεξικανούς, οι οποίοι δεν σταματούσαν τα υβριστικά συνθήματα αλλά και τη ρίψη διάφορων αντικειμένων προς τους ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ.

Mexico vs USA is all bad blood on the pitch 👀



pic.twitter.com/MIIF9fzjwC — George Jarjour (@GeorgeOnTap) June 7, 2021

Pulisic shushing angry Mexico fans while getting bottles thrown at him is one of the best sports moments I’ve ever seen #USAvMEX pic.twitter.com/jVLSMclN94 — Jaden McDaniels Stan Club (@JMcDanielsSC) June 7, 2021