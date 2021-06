Με ήρωα τον Πούλισικ οι Αμερικανοί κατέκτησαν το Nations League (vids)

Με ήρωα τον αστέρα της Τσέλσι, Κρίστιαν Πούλισικ οι ΗΠΑ επικράτησαν με 3-2 του Μεξικού και κατέκτησαν το Nations League, της ηπειρωτικής ζώνης της Βόρειας Αμερικής.

Το σκορ κατάφερε κι άνοιξε το Μεξικό, όταν ο Κορόνα εκμεταλλεύτηκε τα τραγικά λάθη στην άμυνα των Αμερικανών κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνα.

Στο 24' ο Μορένο διπλασίασε τα τέρματα για το Μεξικό, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδε το γκολ που σημείωσε να μην μετράει για οφσάιντ, μετά κι από χρήση VAR. Οι Αμερικανοί αντέδρασαν και στο 27' έφεραν και πάλι το ματς στα ίσα, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο άσος της Ντόρτμουντ, Τζιοβάνι Ρέινα.

Επειτα χρειάστηκε να συμπληρωθούν 80 λεπτά αγώνα για να πάρει κάποια ομάδα ξανά το προβάδισμα. Τότε το Μεξικό πέτυχε το 2-1 με τον Ντιέγο Λάινεθ, ο οποίος είχε περάσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Οι ΗΠΑ δεν το έβαλαν κάτω και δύο λεπτά αργότερα, ισοφάρισαν ξανά με τον μεσοεπιθετικό της Γιουβέντους, Ουένσον ΜακΚένι.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρέινα, ο 22χρονος άσος πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους και με κεφαλιά έκανε το 2-2. Αυτό το αποτέλεσμα έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα κι έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο 114' της αναμέτρησης, οι ΗΠΑ κέρδισαν πέναλτι και ο επιθετικός της Τσέλσι, Κρίστιαν Πούλισικ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από τα εννέα μέτρα για το 3-2. Ωστόσο, η απόφαση του ρέφερι να δείξει την άσπρη βούλα, εξόργισε τον τεχνικό του Μεξικό, Τάτα Μαρτίνο, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, διότι ακούμπησε στην πλάτη και τον λαιμό του διαιτητή, όταν εκείνος είχε πάει να δει τη φάση στο VAR.

Το 3-2 παρέμεινε μέχρι το τέλος, καθώς το Μεξικό έχασε την ευκαιρία να πετύχει το 3-3 λίγα λεπτά αργότερα. Ο Γκουαρδάδο αστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του κι έτσι οι ΗΠΑ με το 3-2 επί του Μεξικού, κατέκτησαν το Nations League της ηπειρωτικής ζώνης της Βόρειας Αμερικής.

