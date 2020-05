UEFA eEURO 2020: Η μεγάλη ώρα της Eθνικής μας (pics & vids)

Το ραντεβού με την δική της ιστορία έφτασε για την εθνική μας ομάδα στο eFootball PES, καθώς σε λίγες ώρες θα τεθεί επίσημα στη «μάχη» του παρθενικού eEURO, το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της UEFA. Μετά από μία εκπληκτική πορεία στον προκριματικό όμιλο που της απέφερε την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση, η χώρα μας, εκπροσωπούμενη από τους Δημήτρη Κεφαλίδη και Κωνσταντίνο Γκεμιτζόγλου έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να υποστηρίξει το ρόλο του φαβορί, τουλάχιστον για την πρόκριση στη φάση των νοκ-άουτ. Όσο οι δεύτερες των ομίλων έπαιζαν στα play-offs για τα τελευταία εισιτήρια, η ελληνική ομάδα δούλευε συγκεντρωμένη το πλάνο της για τη μεγάλη ώρα των τελικών, η οποία και έφτασε.

Τρία (ιδανικά) ματς σε μία ημέρα, αρχής γενομένης από το εναρκτήριο κόντρα στη Γαλλία (23/5, 15:45), συνθέτουν το παζλ πρόκρισης της εθνικής μας στη φάση των νοκ-άουτ που θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου την Κυριακή (24/5). Το σύστημα διεξαγωγής στα γκρουπ έγκειται στον κανόνα του double elimination: Τι σημαίνει αυτό; Η Ελλάδα όπως και κάθε χώρα θα έχει περιθώριο για μία ήττα στη φάση των ομίλων. Αν τυχόν ηττηθεί δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του άλλου αγώνα, στη δεύτερη αγωνιστική που θα είναι «do or die». Αν πάλι επικρατήσει των Γάλλων και ηττηθεί στο δεύτερο ματς, θα τα δώσει όλα για όλα στην τελευταία αγωνιστική. Σε κάθε περίπτωση, δεύτερη ήττα θα σημάνει και το τέλος της κάθε ομάδας στο τουρνουά.

Τα ματς θα διεξάγονται στη μορφή 1vs1, ενώ τα νοκ-άουτ θα καθορίζονται σε σειρές best of three και ο μεγάλος τελικός σε best of five. Ωστόσο, για την ελληνική ομάδα προέχει το πρώτο βήμα, που δεν είναι άλλο από το πέρασμα στους «8». Για να το πετύχουν θα πρέπει πέρα από την Αυστρία να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Αυστρίας και του Ισραήλ, σε έναν δυνατό όμιλο που βέβαια οι παίκτες μας δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Άλλωστε, η πορεία τους μέχρι τα τελικά και τα highlights της διαδρομής μιλούν από μόνα τους για το ταβάνι που (δεν) έχει το ελληνικό δίδυμο.

Όσον αφορά την κάλυψη των αγώνων, η UEFA θα παρέχει ζωντανά και επιλεκτικά μέσω streaming από το επίσημο κανάλι της στο YouTube τις αναμετρήσεις. Βάσει του προγράμματος που εξέδωσε, η πρώτη «μάχη» της εθνικής μας δεν θα προβληθεί απευθείας, αλλά αυτό ενδεχομένως θα αλλάξει στις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Update για το πρόγραμμα θα δοθούν την ημέρα του αγώνα, αλλά σε κάθε περίπτωση το stream της UEFA θα ξεκινήσει από τις 14:45 ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσει μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όποτε και θα διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες. Ευχή όλων ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος να έχουν καθαρίσει από πιο νωρίς την πολυπόθητη πρόκριση, ή τουλάχιστον να θριαμβεύσουν στο… πρόωρο νοκ-άουτ της 3ης αγωνιστικής.

Υπομονή, λοιπόν, μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, για την πρώτη σέντρα στο UEFA eEURO 2020, την πλησιέστερη ευρωπαϊκή γιορτή που θα έχουμε για φέτος, έστω και στην εικονική της εκδοχή. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δ’ Ομίλου:

15:45 Αυστρία – Ισραήλ

15:45 Γαλλία – ΕΛΛΑΔΑ

17:15 & 17:35 Ματς ηττημένων

20:15 & 20:35 Ματς νικητών

23:15 & 23:35 Tiebreaker