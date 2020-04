StayHomeWithPES: Τουρνουά «γιγάντων» με Γκριεζμάν, ΜακΤόμινεϊ, Πιάνιτς (pic & vid)

eSoccer: Live στοίχημα με υψηλές αποδόσεις! | 21+

Το θέαμα στο eFootball δεν τελειώνει ποτέ και τώρα με την καραντίνα, μπορούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Μεγάλοι παίκτες στο ευρωπαϊκό στερέωμα είναι έτοιμοι για μια νέα διοργάνωση, αυτή τη φορά υπό το PES: το StayHomeWithPES έρχεται την Κυριακή 26/4 για μια ημέρα γεμάτη κλασικές αναμετρήσεις Champions League, αφού τα 11 ονόματα των ομάδων που θα αναμετρηθούν προκαλούν δέος.

We hope you are as excited as we are for the #StayHomeWithPES Tournament coming this Sunday!

Get a glimpse of who’s going to be representing their clubs in this weekends showdown!

Sunday. 5pm BST. It’s all kicking off! #eFootballPES2020 #StayAtHome pic.twitter.com/oBj4V0ikdV

— eFootball PES (from ) (@officialpes) April 24, 2020