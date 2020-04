eSoccer: Live στοίχημα με υψηλές αποδόσεις! | 21+

Μετά από ένα φαντασμαγορικό τουρνουά στην εξέλιξη του, με μέσο όρο πάνω από 6 γκολ ανά ματς, το τελευταίο «πιάτο» ήταν λιτό, μα εξίσου εντυπωσιακό.

Θριαμβεύτρια του ePremierLeague Invitational τελικά αναδείχτηκε η Γουλβς και ο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος «πλήγωσε» την Λίβερπουλ του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στη διαδικασία του «χρυσού γκολ» μετά από ισοπαλία (1-1) στο 90λεπτο.

Ο Πορτογάλος στράικερ έκαμψε την αντίσταση του Βρετανού μπακ στο 156ο αγωνιστικό λεπτό της μονομαχίας τους και πανηγύρισε το παρθενικό virtual τουρνουά, στην δεύτερη σερί αναμέτρηση του στην ημέρα.

Είχε προηγηθεί η επικράτησή του κόντρα στην Μπέρνλι με 4-1, ενώ την ίδια ώρα ο Άρνολντ έθετε εκτός τελικού τον Ραχίμ Στέρλινγκ στη μάχη Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι, αλλά δεν κατάφερε να χαρίσει το πρωτάθλημα στους Reds για λεπτομέρειες.

Diogo Jota is the #ePremierLeague champion!

The Wolves star scored the golden goal to beat Trent Alexander-Arnold after the match was level at 1-1 after 90 minutes pic.twitter.com/lWWckaPOkt

— Goal (@goal) April 25, 2020