ePremierLeague Invitational: Ο Ζότα απέκλεισε τη Λέστερ με... οκτάρα (pic & vid)

Εντυπωσιακή παραμένει η δράση στο ePremierLeague Invitational, με τα γκολ της τρίτης ημέρας να φτάνουν τα 28 (!) και το παζλ των «8» να είναι πλέον ολοκληρωμένο.

Μετά τις προκρίσεις των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ και Έβερτον, ήρθε η Γουλβς να πάρει το επόμενο εισιτήριο με την δεύτερη «οκτάρα» του τουρνουά μέχρι στιγμής, για να ακολουθήσουν Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπράιτον και Μπέρνλι.

Ο Ντιόγκο Ζότα ισοπέδωσε την Λέστερ του Γουίλφρεντ Εντίντι (8-2) και απέδειξε ότι πάει για τον τίτλο, ενώ λίγο αργότερα ο Λις Μουσέ των Λεπίδων έβγαλε νοκ-άουτ με το εμφατικό 6-2 τον έμπειρο και κατά πολλούς Νο1 φαβορί, Τοντ Κάντγουελ της Νόριτς.

Στα υπόλοιπα δύο ματς, ο Νιλ Μοπέ επικράτησε του Φίλιπ Μπίλινγκ της Μπόρνμουθ με 4-2, ενώ η Μπέρνλι του Ντουάιτ ΜακΝιλ απέκλεισε την Άρσεναλ με σκορ 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια των «8»:

The #ePremierLeague Invitational round of 16 Whose performance in Day Three's four thrilling matches impressed you most? pic.twitter.com/FDabsx4VFz — Premier League (@premierleague) April 23, 2020