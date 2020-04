eSoccer: Live στοίχημα με υψηλές αποδόσεις! | 21+

Το λες και Champions League των eSports αυτό που έχει οργανώσει η EA.

Η εταιρεία δημιουργίας του FIFA 20 δεν θα μπορούσε παρά να φτιάξει το απόλυτο τουρνουά, με τη συμμετοχή των κορυφαίων κλαμπ της Ευρώπης και πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές.

Είκοσι ομάδες, ανάμεσα τους ουκ ολίγα ευρωπαϊκά μεγαθήρια δίνουν ραντεβού 15 με 19 Απριλίου για μια σούπερ νοκ-άουτ φάση και τα ζευγάρια που έχουν προκύψει υπόσχονται φοβερές «μάχες:

Η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Βινίσιους Τζούνιορ κόντρα στην Λίβερπουλ του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, η Παρί Σεν Ζερμέν με τον Χουάν Μπερνάτ κόντρα στη Ρόμα του Κλάιφερτ θα παίξουν για την φάση των «16», στην οποία περιμένουν ήδη τον αντίπαλο τους οι Αθπιλικουέτα (Τσέλσι), Χακίμι (Ντόρτμουντ) και Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι).

Από τα υπόλοιπα ματς ξεχωρίζει η μονομαχία των wonderboys, με τον Ζοάο Φέλιξ να εκπροσωπεί την Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Λυών του Μπρούνο Γκιμαράες.

Το πρόγραμμα ξεκινάει την Τετάρτη (15/4, 19:00) και τα ματς μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τη σελίδα της EA Sports στο Twitch.

Δείτε τα ζευγάρια και το δέντρο των νοκ-άουτ:

The #stayandplay Cup will kick off on April 15 at 6PM CET 5PM UK

Don't miss it live on Twitch! pic.twitter.com/sPFqNFeifR

— EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 14, 2020