Ο Αρτούρ Μαζουακού με μια απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 82', πέτυχε ένα από τα ωραίοτερα τέρματα στο φετινό Copa Africa.

Ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Αρτούρ Μαζουακού, με μια εκπληκτική γκολάρα έκανε το 3-1 στην αναμέτρηση της Δημοκρατίας του Κονγκό κόντρα στη Γουινέα του Αγκιμπού Καμαρά.

Ο 30χρονος μπακ, με μια τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση, έπιασε στον «ύπνο» τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σφράγισε την πρόκριση για την εθνική του ομάδα στα ημιτελικά του Copa Africa.

What a goal!



What a free kick by Masuaku to make it 3-1 for DRC against Guinea. #TotalEnergiesAFCON2023



pic.twitter.com/ilhFuBzL8X