Μετά την κατά γενική ομολογία εξαιρετική διαιτησία στον τελικό του Μουντιάλ, ο Σιμόν Μαρτσίνιακ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον φετινό τελικό του Champions League ανάμεσα σε Ίντερ και Μάντσεστερ Σίτι.

Ήταν ένα από τα πρόσωπα του μεγάλου τελικού του περασμένου Μουντιάλ. Κατά γενική ομολογία για τους σωστούς λόγους. Ο Σιμόν Μαρτσίνιακ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από τα γαλλικά Μέσα για τη διαιτησία στο Αργεντινή-Γαλλία, τα οποία τον κατηγόρησαν μάλιστα για αλλοίωση αποτελέσματος.

Ο Πολωνός φέρερι, όμως, κέρδισε την εκτίμηση της συντριπτικής πλειονότητας του κοινού καθώς και των ίδιων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν και μετά το ματς στο Κατάρ ετοιμάζεται να κάνει το «νταμπλ», αφού ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του φετινού Champions League ανάμεσα σε Ίντερ και Μάντσεστερ Σίτι.

Με ανακοίνωσή της η UEFA γνωστοποίησε ότι ο Μαρτσίνιακ θα σφυρίξει στο ματς της 10ης Ιουνίου στην Πόλη, έχοντας πράξει το ίδιο και στη ρεβάνς μεσοβδόμαδα ανάμεσα στη Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που ένας διαιτητής σφυρίζει τελικό Μουντιάλ και Champions League στην ίδια σεζόν, πρώτος το έκανε ο Χάουαρντ Γουέμπ το 2010.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο τελικούς, στο Europa League (Ρόμα-Σεβίλλη) ορίστηκε ο Άγγλος, Άντονι Τέιλορ, ενώ στο Conference League θα σφυρίξει ο Ισπανός, Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε, γνώριμος του ελληνικού κοινού κι από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός που διηύθηνε στα φετινά play-offs.

Στο Champions League γυναικών (Μπαρτσελόνα-Βόλφσμπουρκ) ορίστηκε η Σέριλ Φόστερ.

⚽ The referees for this season's UEFA club finals:#UCLfinal: Szymon Marciniak 🇵🇱#UWCLfinal: Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#UELfinal: Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UECLfinal: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸



