Κάιλ Χάινς και Κρις Μίντλετον ιδιοκτήτες ομάδας στην Αυστραλία! (pic)

Πρώτα κυκλοφόρησε το όνομα του Κρις Μίντλετον. Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς ανακοινώθηκε ως η νέα προσθήκη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μπρίσμπεϊν Μπούλετς, ομάδας της πρώτης κατηγορίας (NBL)! Μερικές ώρες, στο ίδιο σχήμα, προστέθηκε ο Κάιλ Χάινς!

Συνιδιοκτήτης της αυστραλιανής ομάδας είναι ο Κέβιν Μάρτιν, με παρουσία σε Σακραμέντο, Χιούστον, Οκλαχόμα, Μινεσότα και Σαν Αντόνιο! Ενώ ήδη στο πλευρό του βρίσκεται και ο Θάντεους Γιανγκ των Σικάγο Μπουλς!

The Bucks' Khris Middleton will soon be named as a @BrisbaneBullets minority owner in the @NBL, sources say, to become the latest NBA star to move into the ownership ranks in Australia.

Middleton joins a group led by longtime NBA guard Kevin Martin, Brisbane's majority owner.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 9, 2021