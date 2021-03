Με καρκίνο του εντέρου διαγνώστηκε ο Νεοζηλανδός, Άλεξ Πλέντζερ (pic)

Ο υψηλόσωμος σέντερ (2.13μ.) των Σάουθλαντ Σαρκς, έκλεισε πριν από δύο μέρες τα 34 χρόνια του (27/3) αλλά το δώρο που έλαβε δεν ήταν αυτό που φανταζόταν.

Συγκεκριμένα διαγνώστηκε με καρκίνο στο έντερο και όπως έγινε γνωστό θα ξεκινήσει άμεσα τις θεραπείες προκειμένου να ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Άλεξ Πλέντζερ έχει κατακτήσει 4 φορές το πρωτάθλημα NBL ενώ ήταν και MVP στους τελικούς του 2012. Επίσης είναι και διεθνής με εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας.

«Ήταν ένα σοκ για μένα, αλλά νιώθω καλά για το σχέδιο που υπάρχει προκειμένου να το πολεμήσω. Είμαι πολύ τυχερός που το ανακάλυψα σε αυτό το στάδιο. Είμαι ευγνώμων για το ιατρικό τιμ, την οικογένειά μου και όλη την υποστήριξη που λαμβάνω από την κοινωνία του μπάσκετ».

The thoughts of the basketball community are with @Alex_Pledger after he was diagnosed with Colorectal Cancer last week.



Pledger begins his fight this week with radiotherapy commencing. We're with you, Chief. pic.twitter.com/HoaGxiAz9q

— The NBL (@NBL) March 29, 2021