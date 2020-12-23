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Ίβκοβιτς, Κούκοτς, Φορντ υποψήφιοι για το Hall Of Fame!

Ίβκοβιτς, Κούκοτς, Φορντ υποψήφιοι για το Hall Of Fame!

Ίβκοβιτς, Κούκοτς, Φορντ υποψήφιοι για το Hall Of Fame!

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς είναι μεταξύ των υποψηφίων για την κλάση του 2021 στο διάσημο Hall Of Fame του Σπρίνγκφιλντ! 

Το Hall Of Fame ανακοίνωσε όλες τις υποψηφιότητες του 2021 και ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται το όνομα του Ντούσαν Ίβκοβιτς όσον αφορά την κατηγορία των Internationals.

Μαζί του και ο Τόνι Κούκοτς ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα και στο ΝΒΑ κατακτώντας πρωταθλήματα με τους Σικάγο Μπουλς, όπως επίσης ο αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ χάρη στου οποίου έχει πάρει τον τίτλο το βραβείο του πρώτου σκόρερ της EuroLeague, ενώ υπάρχει και το όνομα του θρυλικού προέδρου της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι.

Από το ΝΒΑ και δη τους υποψήφιους παίκτες είναι τα ονόματα των Κρις Μπος, Τσόνσι Μπίλαπς, Μάγκσι Μπογκς, Μαρκ Ίτον, Ντέιλ Έλις, Μάικλ Φίνλεϊ, Τιμ Χάρνταγουεϊ, Σον Μάριον, Μαρκ Τζάκσον, Μπεν Ουάλας, Κρις Ουέμπερ, Πολ Πιρς. 

Δείτε αναλυτικά όλους τους υποψήφιους:

«Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Class of 2021 Ballot

* Indicates First-Time Nominee

 

North American Committee Nominations

Rick Adelman (COA)

Ken Anderson (COA)*

Fletcher Arritt (COA)

Johnny Bach (COA)

Gene Bess (COA)

Chauncey Billups (PLA)

Chris Bosh (PLA)

Rick Byrd (COA)

Muggsy Bogues (PLA)

Irv Brown (REF)

Jim Burch (REF)

Marcus Camby (PLA)

Michael Cooper (PLA)*

Jack Curran (COA)

Mark Eaton (PLA)

Cliff Ellis (COA)

Dale Ellis (PLA)

Hugh Evans (REF)

Michael Finley (PLA)

Steve Fisher (COA)

Cotton Fitzsimmons (COA)

Leonard Hamilton (COA)*

Richard Hamilton (PLA)

Tim Hardaway (PLA)

Lou Henson (COA)*

Ed Hightower (REF)

Bob Huggins (COA)

Mark Jackson (PLA)

Herman Johnson (COA)

Marques Johnson (PLA)

George Karl (COA)

Gene Keady (COA)

Ken Kern (COA)

Shawn Marion (PLA)

Rollie Massimino (COA)

Bob McKillop (COA)

Danny Miles (COA)

Steve Moore (COA)

Speedy Morris (COA)

Dick Motta (COA)

Jake O’Donnell (REF)

Jim Phelan (COA)

Digger Phelps (COA)

Paul Pierce (PLA)*

Jere Quinn (COA)

Lamont Robinson (PLA)

Bo Ryan (COA)

Bob Saulsbury (COA)

Norm Sloan (COA)

Ben Wallace (PLA)

Chris Webber (PLA)

Willie West (COA)

Buck Williams (PLA)

Jay Wright (COA)

Paul Westhead (COA)*

 

Women’s Committee Nominations

Leta Andrews (COA)

Jennifer Azzi (PLA)

Swin Cash (PLA)

Yolanda Griffith (PLA)*

Becky Hammon (PLA)

Lauren Jackson (PLA)*

Suzie McConnell (PLA)

Debbie Miller-Palmore (PLA)

Kim Mulkey (PLA)

Marianne Stanley (COA)

Valerie Still (PLA)

Marian Washington (COA)

 

DIRECT-ELECT CATEGORY: Contributor Committee Nominations

Val Ackerman*

Marv Albert

Dick Baumgartner

Bill Bertka

Henry Bibby

Marty Blake

Vic Bubas

Doug Collins*

Wayne Duke

Lou Dunbar

Bill Foster

Howard Garfinkel*

Harry Glickman

Marty Glickman

Simon Gourdine

Curt Gowdy

Tim Grgurich

Del Harris

Greg Heineman

Robert Indiana

Johnny “Red” Kerr

Bill King

John Kline

Red Klotz

Tom Konchalski*

Bobby Lewis

Herbert Livsey

Jack McCloskey

Jerry McHale

Johnny Most

Dennis Murphy

Joe O’Toole

Billy Packer

Jack Powers

Dee Rowe

Sam Schulman*

Zelda Spoelstra

Jim Valvano

Donnie Walsh

Jerome Williams

 

DIRECT-ELECT CATEGORY: Early African-American Pioneers Committee Nominations

Clarence “Puggy” Bell

Sonny Boswell

Bill Garrett

Inman Jackson

Clarence “Fats” Jenkins

Harry “Bucky” Lew

Davage “Dave” Minor

Hudson Oliver

Al “Runt” Pullins

James “Pappy” Ricks

Paul Robeson

Eyre Saitch

William “Wee Willie” Smith

 

DIRECT-ELECT CATEGORY: International Committee Nominations

Tal Brody

Jacky Chazalon

Alphonso Ford

Giuseppe Giergia

Dusan Ivkovic*

Semen Khalipski

Vladimir Kondrashin

Toni Kukoc

Eduardo Lamas*

Marcos Leite

Shimon Mizrahi

Aldo Ossola

Amaury Pasos

Dan Peterson

Manuel Sainz

Togo Soares

Ranko Zeravica

 

DIRECT-ELECT CATEGORY: Veterans Committee Nominations

 1936 US Olympic Team (TEA)

1964 State Department Basketball Ambassadors (TEA)

1965 World University Games Team (TEA)

Tom Blackburn (COA)

Ron Boone (PLA)

Sid Borgia (REF)

Frank Brian (PLA)          

Joe Caldwell (PLA)

Mack Calvin (PLA)

Darel Carrier (PLA)

Jack Coleman (PLA)

Bob Dandridge (PLA)

Charles Eckman (REF)

Leroy Edwards (PLA)

Leo Ferris (CONT)

Clarence “Bevo” Francis (PLA)

Buck Freeman (COA)

Donnie Freeman (PLA)

Hy Gotkin (PLA)*

Travis Grant (PLA)

Bob Grody (PLA)

Robert Harrison (PLA)

Flo Harvey (PLA)

Dick Hemric (PLA)

Cam Henderson (COA)

Robert Hopkins (PLA)

Lou Hudson (PLA)

Warren Jabali (PLA)

Jimmy Jones (PLA)

Charles Keinath (PLA)

Kentucky Wesleyan 1966, 1968, 1969 (TEA)

Freddie Lewis (PLA)

Jim Loscutoff (PLA)

Loyola of Chicago (TEA)

Billy Markward (CONT)

Ed McCluskey (COA)

Ray Mears (COA)

Francis Meehan (PLA)

Lucias Mitchell (COA)*

Donald “Dudey” Moore (COA)

Willie Naulls (PLA)

North Catholic HS JV (Philadelphia, PA) (TEA)*

Philadelphia SPHAS (TEA)

Mel Riebe (PLA)

Glenn Roberts (PLA)

Holcombe Rucker (CONT)

Kenny Sailors (PLA)

Fred Schaus (CONT)

Sam Schulman (CONT)*

Kenny Sears (PLA)

Frank Selvy (PLA)

George Senesky (PLA)

Paul Seymour (PLA)

Charles Siler (CONT)

Talvin Skinner (PLA)

Elmore Smith (PLA)*

Ken Suesens (PLA)

Dick Van Arsdale (PLA)

Tom Van Arsdale (PLA)

Perry Wallace (PLA)

Frank Walsh (CONT)

Willie Wise (PLA)

Max Zaslofsky (PLA)

 

DIRECT-ELECT CATEGORY: Women Veterans Committee Nominations

Alline Banks Sprouse (PLA)

Edmonton Commercial Grads (TEA)

John Head (COA)

Pearl Moore (PLA)

Nashville Business College (TEA)

Lometa Odom (PLA)

Harley Redin (COA)

Theresa Shank (PLA)

Hazel Walker (PLA)»

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