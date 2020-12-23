Ίβκοβιτς, Κούκοτς, Φορντ υποψήφιοι για το Hall Of Fame!

Το Hall Of Fame ανακοίνωσε όλες τις υποψηφιότητες του 2021 και ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται το όνομα του Ντούσαν Ίβκοβιτς όσον αφορά την κατηγορία των Internationals.
Μαζί του και ο Τόνι Κούκοτς ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα και στο ΝΒΑ κατακτώντας πρωταθλήματα με τους Σικάγο Μπουλς, όπως επίσης ο αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ χάρη στου οποίου έχει πάρει τον τίτλο το βραβείο του πρώτου σκόρερ της EuroLeague, ενώ υπάρχει και το όνομα του θρυλικού προέδρου της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι.
Από το ΝΒΑ και δη τους υποψήφιους παίκτες είναι τα ονόματα των Κρις Μπος, Τσόνσι Μπίλαπς, Μάγκσι Μπογκς, Μαρκ Ίτον, Ντέιλ Έλις, Μάικλ Φίνλεϊ, Τιμ Χάρνταγουεϊ, Σον Μάριον, Μαρκ Τζάκσον, Μπεν Ουάλας, Κρις Ουέμπερ, Πολ Πιρς.
Δείτε αναλυτικά όλους τους υποψήφιους:
«Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Class of 2021 Ballot
* Indicates First-Time Nominee
North American Committee Nominations
Rick Adelman (COA)
Ken Anderson (COA)*
Fletcher Arritt (COA)
Johnny Bach (COA)
Gene Bess (COA)
Chauncey Billups (PLA)
Chris Bosh (PLA)
Rick Byrd (COA)
Muggsy Bogues (PLA)
Irv Brown (REF)
Jim Burch (REF)
Marcus Camby (PLA)
Michael Cooper (PLA)*
Jack Curran (COA)
Mark Eaton (PLA)
Cliff Ellis (COA)
Dale Ellis (PLA)
Hugh Evans (REF)
Michael Finley (PLA)
Steve Fisher (COA)
Cotton Fitzsimmons (COA)
Leonard Hamilton (COA)*
Richard Hamilton (PLA)
Tim Hardaway (PLA)
Lou Henson (COA)*
Ed Hightower (REF)
Bob Huggins (COA)
Mark Jackson (PLA)
Herman Johnson (COA)
Marques Johnson (PLA)
George Karl (COA)
Gene Keady (COA)
Ken Kern (COA)
Shawn Marion (PLA)
Rollie Massimino (COA)
Bob McKillop (COA)
Danny Miles (COA)
Steve Moore (COA)
Speedy Morris (COA)
Dick Motta (COA)
Jake O’Donnell (REF)
Jim Phelan (COA)
Digger Phelps (COA)
Paul Pierce (PLA)*
Jere Quinn (COA)
Lamont Robinson (PLA)
Bo Ryan (COA)
Bob Saulsbury (COA)
Norm Sloan (COA)
Ben Wallace (PLA)
Chris Webber (PLA)
Willie West (COA)
Buck Williams (PLA)
Jay Wright (COA)
Paul Westhead (COA)*
Women’s Committee Nominations
Leta Andrews (COA)
Jennifer Azzi (PLA)
Swin Cash (PLA)
Yolanda Griffith (PLA)*
Becky Hammon (PLA)
Lauren Jackson (PLA)*
Suzie McConnell (PLA)
Debbie Miller-Palmore (PLA)
Kim Mulkey (PLA)
Marianne Stanley (COA)
Valerie Still (PLA)
Marian Washington (COA)
DIRECT-ELECT CATEGORY: Contributor Committee Nominations
Val Ackerman*
Marv Albert
Dick Baumgartner
Bill Bertka
Henry Bibby
Marty Blake
Vic Bubas
Doug Collins*
Wayne Duke
Lou Dunbar
Bill Foster
Howard Garfinkel*
Harry Glickman
Marty Glickman
Simon Gourdine
Curt Gowdy
Tim Grgurich
Del Harris
Greg Heineman
Robert Indiana
Johnny “Red” Kerr
Bill King
John Kline
Red Klotz
Tom Konchalski*
Bobby Lewis
Herbert Livsey
Jack McCloskey
Jerry McHale
Johnny Most
Dennis Murphy
Joe O’Toole
Billy Packer
Jack Powers
Dee Rowe
Sam Schulman*
Zelda Spoelstra
Jim Valvano
Donnie Walsh
Jerome Williams
DIRECT-ELECT CATEGORY: Early African-American Pioneers Committee Nominations
Clarence “Puggy” Bell
Sonny Boswell
Bill Garrett
Inman Jackson
Clarence “Fats” Jenkins
Harry “Bucky” Lew
Davage “Dave” Minor
Hudson Oliver
Al “Runt” Pullins
James “Pappy” Ricks
Paul Robeson
Eyre Saitch
William “Wee Willie” Smith
DIRECT-ELECT CATEGORY: International Committee Nominations
Tal Brody
Jacky Chazalon
Alphonso Ford
Giuseppe Giergia
Dusan Ivkovic*
Semen Khalipski
Vladimir Kondrashin
Toni Kukoc
Eduardo Lamas*
Marcos Leite
Shimon Mizrahi
Aldo Ossola
Amaury Pasos
Dan Peterson
Manuel Sainz
Togo Soares
Ranko Zeravica
DIRECT-ELECT CATEGORY: Veterans Committee Nominations
1936 US Olympic Team (TEA)
1964 State Department Basketball Ambassadors (TEA)
1965 World University Games Team (TEA)
Tom Blackburn (COA)
Ron Boone (PLA)
Sid Borgia (REF)
Frank Brian (PLA)
Joe Caldwell (PLA)
Mack Calvin (PLA)
Darel Carrier (PLA)
Jack Coleman (PLA)
Bob Dandridge (PLA)
Charles Eckman (REF)
Leroy Edwards (PLA)
Leo Ferris (CONT)
Clarence “Bevo” Francis (PLA)
Buck Freeman (COA)
Donnie Freeman (PLA)
Hy Gotkin (PLA)*
Travis Grant (PLA)
Bob Grody (PLA)
Robert Harrison (PLA)
Flo Harvey (PLA)
Dick Hemric (PLA)
Cam Henderson (COA)
Robert Hopkins (PLA)
Lou Hudson (PLA)
Warren Jabali (PLA)
Jimmy Jones (PLA)
Charles Keinath (PLA)
Kentucky Wesleyan 1966, 1968, 1969 (TEA)
Freddie Lewis (PLA)
Jim Loscutoff (PLA)
Loyola of Chicago (TEA)
Billy Markward (CONT)
Ed McCluskey (COA)
Ray Mears (COA)
Francis Meehan (PLA)
Lucias Mitchell (COA)*
Donald “Dudey” Moore (COA)
Willie Naulls (PLA)
North Catholic HS JV (Philadelphia, PA) (TEA)*
Philadelphia SPHAS (TEA)
Mel Riebe (PLA)
Glenn Roberts (PLA)
Holcombe Rucker (CONT)
Kenny Sailors (PLA)
Fred Schaus (CONT)
Sam Schulman (CONT)*
Kenny Sears (PLA)
Frank Selvy (PLA)
George Senesky (PLA)
Paul Seymour (PLA)
Charles Siler (CONT)
Talvin Skinner (PLA)
Elmore Smith (PLA)*
Ken Suesens (PLA)
Dick Van Arsdale (PLA)
Tom Van Arsdale (PLA)
Perry Wallace (PLA)
Frank Walsh (CONT)
Willie Wise (PLA)
Max Zaslofsky (PLA)
DIRECT-ELECT CATEGORY: Women Veterans Committee Nominations
Alline Banks Sprouse (PLA)
Edmonton Commercial Grads (TEA)
John Head (COA)
Pearl Moore (PLA)
Nashville Business College (TEA)
Lometa Odom (PLA)
Harley Redin (COA)
Theresa Shank (PLA)
Hazel Walker (PLA)»