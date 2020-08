Η περσινή σεζόν με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν απογοητευτική για τον Κώστα Κουφό.

Ο ομογενής σέντερ έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα με σκοπό να παρουσιαστεί έτοιμος αν προκύψει ενδιαφέρον από κάποια ομάδα.

Μέχρι τώρα δεν έχει εκδηλώσει κάποια την επιθυμία να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Another week in the books! #FridayFeeling #grind pic.twitter.com/R7v0diuyu6

— Kosta Koufos (@kostakoufos) August 21, 2020