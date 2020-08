Ντεσόν Τόμας: Ανακοινώθηκε από ομάδα της Ιαπωνίας! (pic)

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ντεσόν Τόμας, φεύγοντας από την Ευρώπη.

Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού ανακοινώθηκε από την Alvark Tokyo που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας.

Ο Αμερικανός έπαιξε για 2 σεζόν στους... πράσινους, κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα.

Φέτος στη Euroleague ήταν ένας εκ των κορυφαίων του... τριφυλλιού, έχοντας 13.9 πόντους και 4.4 ριμπάουντ σε 28 ματς.

OFFICIAL: DeShaun Thomas signs in Japan with Alvark Tokyo

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 1, 2020