Μπασκετμπολίστρια έγινε viral μετά από τρομερό fail! (vid)

Η παίκτρια, που την επόμενη χρονιά θα βρίσκεται στο Truman State και θα αγωνίζεται στο NCAA Division II, έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, για τον απολύτως λάθος λόγο!

Η Πίντι έφτιαχνε ένα βιντεάκι για το TikTok, ωστόσο δεν πήγαν όλα όπως θα περίμενε.

Η ίδια έστειλε την μπάλα στο καλάθι χωρίς να βλέπει και στη συνέχεια άρχισε να χορεύει, νομίζοντας πως έχει βρει στόχο.

Ωστόσο, η «πορτοκαλί θεά» δεν της έκανε τη χάρη, αφού βρήκε στη στεφάνη, γύρισε πίσω και τη χτύπησε στο κεφάλι, σωριάζοντάς την κάτω!

Το βίντεό της έκανε πάνω από 8.5 εκατομμύρια views και πήρε πάνω από 1.5 εκατομμύριο likes.

Ball came back with a VENGEANCE @thisleague (via ig:cjprinty24) pic.twitter.com/sdiG7YPwCS

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 16, 2020