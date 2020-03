Όταν ο Χάρντεν έμεινε άφωνος από το «Χάκα» των Νεοζηλανδών (vids)

Τότε η εθνική ΗΠΑ αντιμετώπιζε την Νέα Ζηλανδία στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν φυσικά το «Χάκα» πριν την έναρξη του αγώνα.

Η κάμερα εστίασε στο πρόσωπο του Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος είχε μείνει αποσβολωμένος και έδωσε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο.

Για την ιστορία, οι ΗΠΑ νίκησαν με 98-71.

.@JHarden13’s reaction says it all

— FIBA (@FIBA) March 19, 2020