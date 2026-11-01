Πρωταθλήτριες WNBA για το 2026 στέφθηκαν οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις αφού νίκησαν με 68-63 τις Ατλάντα Ντριμ στο ιστορικό Game 7 των τελικών.

Με μεγάλη πρωταγωνίστρια την φανταστική Γκάμπι Γουίλιαμς που σημείωσε 28 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο (30 συνολικά), οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις νίκησαν στο 7ο παιχνίδι των τελικών του WNBA τις Ατλάντα Ντριμ με 68-63 και στέφθηκαν πρωταθλήτριες στη μόλις δεύτερη παρουσία τους στη λίγκα.

Μπροστά σε 18.064 θεατές στο Τσέις Σέντερ του Σαν Φρανσίσκο οι Βάλκιρις ολοκλήρωσαν τη σειρά των τελικών με 4-3 νίκες και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην ιστορική 30η σεζόν του WNBA.

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Η Γουίλιαμς που αναδείχθηκε MVP των τελικών, έκανε μια πληθωρική εμφάνιση στο 7ο παιχνίδι έχοντας 6/17 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/6 βολές και προσθέτοντας 4 κοψίματα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.



Άξιες συμπαραστράτιες της 30χρονης γκαρντ ήταν η Τίφανι Χέις με 11 πόντους και η Βερόνικα Μπάρτον που σημείωσε double- double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για τις Ατλάντα Ντριμ ξεχώρισαν η Τζόρντιν Κάναντα με 18 πόντους και η Αλίσα Γκρέι που σημείωσε 16.

Τα δεκάλεπτα: 14-12, 24-30, 45-44, 68-63