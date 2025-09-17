Η Πέιτζ Μπέκερς πήρε το βραβείο του Rookie of the Year στο WNBA, αφού είχε εντυπωσιακούς αριθμούς στην πρώτη της επαγγελματική χρονιά με τους Ντάλας Γουίνγκς.

Η Πέιτζ Μπέκερς αναδείχθηκε Rookie of the Year, με την 24χρονη να κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην καριέρα της στο WNBA.

Η γκαρντ από τη Μινεσότα ήταν η νούμερο 1 επιλογή του draft φέτος και επιλέχθηκε από τους Ντάλας Γουίνγκς, οι οποίοι δικαιώθηκαν και με το παραπάνω από την επιλογή τους.

Μπορεί oι Γουίνγκς να τερμάτισαν στην 7η θέση της Δυτικής Περιφέρειας και να μην μπήκαν στα play-off, όμως έχουν στη «φαρέτρα» τους ένα όπλο που θα αξιοποιήσουν τα επόμενα χρόνια. Συνολικά Μπέκερς είχε 19.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ στην πρώτη της σεζόν, αριθμοί που δείχνουν ότι η παίκτρια έχει μεγάλο potential για το μέλλον.

Η Μπέκερς, στην οποία αποδόθηκε το παρατσούκλι «Paige Buckets», όσο βρισκόταν στο κολέγιο είχε αναδειχθεί Player of the year (2021), ενώ οδήγησε την ομάδα της στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του NCAA (2025), παίζοντας βασική σε όλα τα παιχνίδια. Είχε 19.9 πόντους, 4.6 ασίστ, 4.4 ριμπάουντ και 2.1 κλεψίματα σε 38 ματς.

Τον Μάιο του 2025 έκανε το ντεμπούτο της στο WNBA με τους Ντάλας Γουίνγκς, σκοράροντας 10 πόντους απέναντι στους Μινεσότα Λινξ. Πέντε μέρες αργότερα σημείωσε και το πρώτο της double-double με 12 πόντους και 10 ασίστ ξανά κόντρα στους Λινξ.

Έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του θεσμού που φτάνει τόσο γρήγορα τους 200 πόντους, 50 ριμπάουντ και 50 ασίστ. Το γεγονός αυτό έπαιξε ρόλο στην κλήση της να συμμετέχει στο WNBA All-Star Game 2025, καθιστώντας την μόλις την 8η rookie που καλείται σε αυτή τη διοργάνωση.