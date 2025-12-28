Ταϊρίκ Τζόουνς: Η παρεξήγηση με Μπαρτζώκα που λύθηκε και το «δεν έγινε τίποτα» του Αμερικανού σέντερ
Πριν από έναν χρόνο και έναν μήνα, στις 28 Νοεμβρίου, η Παρτίζαν φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στην τότε 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Σέρβους να επικρατούν αλλά το φινάλε να σημαδεύεται από μία ένταση.
Στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που πλέον είναι υπ' ατμόν με τον να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περίπτωσή του. Στην τότε αναμέτρηση, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε ζητήσει τον λόγο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με τα αίματα να... ανάβουν στο φινάλε.
Ο Μπαρτζώκας έδωσε τη δική του εξήγηση για το συμβάν στη συνέντευξη Τύπου εκείνης της αναμέτρησης. «Είναι θέμα της EuroLeague, ένας συνεργάτης του Ομπράντοβιτς μας έβριζε από τον πάγκο σε όλο το ματς και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες, οπότε μετά ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιτέθηκε σε μένα. Μετά ένας οπαδός από την εξέδρα κατέβηκε και με έσπρωξε, δεν είναι δική μου δουλειά, είναι ευθύνη άλλων» ήταν τα λόγια του κόουτς του Ολυμπιακού.
Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να πηγαίνει να υπερασπιστεί τον βοηθό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Βλαντιμίρ Άντροϊτς. Τονίζοντας και ο ίδιος πως το γεγονός θεωρείται λήξαν. «Δεν ήταν κάτι, αλήθεια. Όπως είπε και ο Μπαρτζώκας, αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με έναν από τους προπονητές μας. Και δε μου άρεσε αυτό που γινόταν, γιατί αν δείτε το βίντεο, κάπως τον σπρώχνει. Θα έλεγα απλά πως το έκανε αυτό σε έναν από τους καλύτερους τύπους. Ό,τι έγινε μετά από αυτό έγινε, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό» ανέφερε ο Τζόουνς σε δηλώσεις που παραχώρησε πέρσι τον Δεκέμβριο στο Basketnews.
