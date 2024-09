Η Έιτζα Γουίλσον συνεχίζει ακάθεκτη να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις και να γράφει ιστορία, καταφέρνοντας να σπάσει και άλλο ένα ιστορικό ρεκόρ!

Η Έιτζα Γουίλσον αποτελεί μια από τις κορυφαίες παίκτριες στο WNBA τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας με το στόμα... ανοιχτό το φίλαθλο κοινό του μπάσκετ (και όχι μόνο) με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τα ρεκόρ που καταρρίπτει συνεχώς.

Η «χρυσή» Γουίλσον, με την Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, πρόσφατα έγινε η πρώτη παίκτρια με 1000 πόντους σε μια σεζόν. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί! Συγκεκριμένα, η Γουίλσον έγινε η παίκτρια με τα περισσότερα ριμπάουντ σε μια σεζόν (447), ξεπερνώντας την Έιντζελ Ρις, η οποία μέχρι πρότινος είχε την πρώτη θέση στην σχετική λίστα με 446 ριμπάουντ.

Πλέον η 28χρονη Αμερικανίδα, κατέχει τα... σκήπτρα και των δύο ρεκόρ και είναι έτοιμη να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

