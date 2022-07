Μπορεί η Μπρίτνεϊ Γκράινερ να βρίσκεται ακόμη στις φυλακές της Ρωσίας, ωστόσο στο Φοίνιη οι Μέρκιουρι μοίρασαν 1.500 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια στην κοινότητα για να την τιμήσει.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ κρατείται σε ρωσικές φυλακές από τον Φεβρουάριο, όταν και βρέθηκε στην κατοχή της κάνναβη, με την ενδεχόμενη ποινή της να φτάνει ως τα 10 χρόνια.

Λίγο καιρό νωρίτερα δήλωσε την ενοχή της στο δικαστήριο και όσο κυλά ο 5ος μήνας φυλάκισής της, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το WNBA και οι Φοίνιξ Μέρκιουρι συνεχίζουν να προσφέρουν στο όνομά της.

Αυτή τη φορά, συμπαίκτριες και κάθε μέλος του Φοίνιξ συγκέντρωσε 1.500 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια και τα μοίρασε στην κοινότητα. Για την πέμπτη χρονιά της φιλανθρωπικής οργάνωσης "Heart and Sole Shoe Drive".

«Αυτή είναι η ημέρα 152 που η BG έχει φυλακιστεί άδικα και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να την τιμήσουμε και να συνεχίσουμε το έργο της για την κοινότητά μας» είπε η προπονήτρια των Μέρκιουρι.

Η ομάδα έκανε την σχετική ανάρτηση δηλώνοντας πως δεν θα σταματήσει να προσφέρει μέχρι η Γκράινερ να επιστρέψει στην οικογένεια του Φοίνιξ.

After reaching 𝟏,𝟓𝟎𝟎 donated shoes last week, we went back into the community to distribute them.



We will continue to honor our commitment BG's Heart and Sole Shoe Drive, doing the work in her name until she can join us again 💜 pic.twitter.com/NuIcdU1ui3