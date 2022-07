Η Σαμπρίνα Ιονέσκου των Νιου Γιορκ Λίμπερτι έγραψε ιστορία στο WNBA με το πρώτο triple double με 30 πόντους.

Ένα triple double μοιάζει συνηθισμένο στο NBA. Στο WNBA η ιστορία είναι διαφορετική. Αλλά εξίσου εντυπωσιακή.

Η Σαμπρίνα Ιονέσκου μόλις έγραψε ιστορία, έχοντας το πρώτο triple double με τουλάχιστον 30 πόντους στην 25χρονη ιστορία του WNBA!

Η 24χρονη γκαρντ των Νιου Γιορκ Λίμπερτι μέτρησε 31 πόντους (με 7/8 τρίποντα), 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ στην επικράτηση απέναντι στις Λας Βέγκας Έισις, την ομάδα που προπονεί η Μπέκι Χάμον, με σκορ 116-107.

Αυτό είναι το δεύτερο φετινό triple double για την Ιονέσκου.

