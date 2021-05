Ο Πασκουάλ, προπονητής της χρονιάς στην VTB (pic)

Η φετινή σεζόν της Ζενίτ είναι η κορυφαία στην ιστορία της μέχρι στιγμής. Η ομάδα του Ισπανού τεχνικού όχι μόνο μπήκε στα playoffs της Euroleague, αλλά εξάντλησε τη σειρά με την Μπαρτσελόνα αφού αποκλείστηκε σε πέντε αγώνες.

Στην VTB από την αρχή μέχρι το τέλος βρέθηκε στην πρώτη θέση και θα παίξει στα playoffs με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

Η Λίγκα ανακοίνωσε πως ο Ισπανός coach κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της φετινής σεζόν.

