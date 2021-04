Ξέρει να βγάζει θεαματικές φάσεις ο Ουίλ Κλάιμπερν και το έδειξε για άλλη μια φορά. Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ έχει κέφια κόντρα στη Λοκομοτίβ Κουμπάν για τη VTB League. Ο Κλάιμπερν ρόλαρε υπέροχα στον αντίπαλο του και τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.

Δείτε την όμορφα ενέργεια του παίκτη του Ιτούδη

@Da_Thrill21 SLAMS in Game of the Week! pic.twitter.com/iFKG4mcFU9

— VTB League (@VTBUL) April 17, 2021