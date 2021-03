ΤΣΣΚΑ: Ο Λούντμπεργκ έκανε... high-5 με τον εαυτό του! (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα για την VTB League μεταξύ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Τσμόκι, ο Δανός γκαρντ θέλησε να κάνει high-5 με τους συμπαίκτες του ύστερα από το τέλος ενός time out.

Όμως, είτε τον αγνόησαν, είτε δεν τον είδαν, εκείνος δεν... έκατσε να σκάσει. Έκανε high-5 με τον εαυτό του.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα και για... Shaqtin' A Fool

Don't worry @IffeLundberg, you will certainly make friends with them! pic.twitter.com/g4IO3GMScL

— VTB League (@VTBUL) March 10, 2021