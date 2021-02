Χίμκι - Λοκομοτίβ Κουμπάν 90-92: Ο Ουίλιαμς - Γκος... εκτέλεσε τον Σβεντ! (vid)

Η Χίμκι συνεχίζει τον αγωνιστικό... κατήφορό της, με την Λοκομοτίβ Κουμπάν να προσθέτει ακόμη ένα πρόβλημα σε μία καταστροφική σεζόν. Ο άλλοτε γκαρντ του Ολυμπιακού, Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος (11π) ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, με εύστοχο μακρινό δίποντο ένα δεύτερο πριν από το τέλος.

Ο Αλεξέι Σβεντ (27π.) επιχείρησε να... κλέψει το ματς, αλλά αστόχησε σε τρίποντο στη λήξη. Ο Μίκι, για τη Χίμκι (13/29 τρίποντα, 24 ασίστ), πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ για τη Λοκομοτίβ ο Χάρβεϊ είχε 21 πόντους και ο Κουζμίνσκας, επίσης πρώην «ερυθρόλευκος», μέτρησε 24!

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 37-40, 60-57, 90-92

What a dramatic ending of the Khimki vs Loko game pic.twitter.com/79cUcPDpnV

— VTB League (@VTBUL) February 8, 2021