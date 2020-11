Σβεντ Vs Τζέιμς: Το «ματς απ» στο ντέρμπι της VTB! (vid)

Οι δύο γκαρντ είναι από τους καλύτερους σκόρερ τόσο στο πρωτάθλημα της VTB όσο φυσικά και στην EuroLeague.

Το απόγευμα της Δευτέρας (9/11, 18:00) θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο πρωτάθλημα της VTB και η λίγκα ετοίμασε ένα ειδικό βίντεο ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρηση.

The Leningradka Derby Duel: Alexey Shved vs Mike James



@Shved23: 18.0 PTS, 8.0 AST, 1.5 STL

@TheNatural_05: 15.8 PTS, 5.4 AST, 1.4 STL



Who will be the Hero of today's Game of the Week? pic.twitter.com/6lkDD8Tw9X

— VTB League (@VTBUL) November 9, 2020