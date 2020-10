Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη νίκησε την ομάδα από το Κουμπάν με 94-80, έχοντας κορυφαίους τους Μάικ Τζέιμς και Ουίλ Κλάιμπερν.

Οι δύο παίκτες σκόραραν συνολικά 40 πόντους, με τον Κλάιμπερν να έχει 22 και τον Τζέιμς 18.

Η VTB League δημοσίευσε τα κατορθώματά τους. Απλά, απολαύστε τους!

Mike James and Will Clyburn combine for 40 PTS and lead CSKA to the victory over Loko!

