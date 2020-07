Ιτούδης: «Συνειδητοποιώ την ευθύνη που έχω, εκπροσωπώντας την ΤΣΣΚΑ» (pic)

Την Αγία Λαύρα επισκέφθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης, ο ποίος στάθηκε και στην ευθήνη που έχει με το να προπονεί την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Στην πρώτη μου επίσκεψη στο Άγιο Όρος, το πρώτο πράγμα που συνειδητοποίησα είναι πως πρόκειται για ένα μέρος που ενώνει, καθώς δέχεται ανθρώπους απ' όλα τα μέρη του κόσμου, που προσεύχονται για ενότητα και σωτηρία όλου του κόσμου. Συνειδητοποιώ την ευθύνη και το βάρος που έχω εκπροσωπώντας ένα σπουδαίο κλαμπ όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά και το γεγονός ότι οι Έλληνες και οι Ρώσοι είναι ορθόδοξοι είναι σημαντικό. Είναι σημασιολογικό για μένα που ήμουν στο Άγιο Όρος για να προσευχηθώ για την ενότητα όλου του κόσμου», ήταν τα λόγια του Έλληνα προπονητή.

"I realize the responsibility and weight I have representing a great club like CSKA Moscow, but also the fact that Greek and Russian people are Orthodox is important. It is semantic for me that I was on Mount Athos to pray for the unity of the whole world."

