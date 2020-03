Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το Λοκομοτίβ Κουμπάν - Κάλεβ ήταν το μοναδικό παιχνίδι στην VTB League που έγινε χθες (12/03) κι αυτό κεκλεισμένων των θυρών, λόγω κορωνοϊού.

Τώρα, όπως έγινε γνωστό, και η VTB ανέβαλε τους αγώνες της για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθώντας έτσι την πρακτική άλλων πρωταθλημάτων.

No game tomorrow. VTB is officially suspended for two weeks!

— Jordan Theodore (@J__Theo25) March 13, 2020