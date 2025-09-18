Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ανδρέα Πιστιόλη ως το 2028.

Ο Ανδρέας Πιστιόλης θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έως το 2028, καθώς η «ομάδα του στρατού» ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους.

Η συνεργασία της ΤΣΣΚΑ με τον Έλληνα προπονητή μετρά σχεδόν δέκα χρόνια. Στην πρώτη του θητεία, από το 2014 έως το 2022, ο Ανδρέας Πιστιόλης εργάστηκε ως πρώτος βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη, συμβάλλοντας στην κατάκτηση δύο τίτλων EuroLeague και έξι τίτλων VTB United League.

Τον Μάρτιο του 2022, έκανε το επόμενο βήμα αναλαμβάνοντας τη Γαλατάσαραϊ, ξεκινώντας την καριέρα του ως πρώτος προπονητής. Δύο χρόνια αργότερα, επέστρεψε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας λίγο πριν από την έναρξη των playoffs, κατακτώντας δύο σερί τίτλους στη VTB United League.

Υπό την καθοδήγησή του Πιστιόλη, η «ομάδα του στρατού» έχει δώσει 74 επίσημους αγώνες (συμπεριλαμβανομένων τριών τη σεζόν 2021/22), σημειώνοντας 60 νίκες και ποσοστό επιτυχίας 81,1%.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε την ΤΣΣΚΑ χωρίς τον Πιστιόλη»

Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν, ανέφερε μετά από την επισημοποίηση της συμφωνίας: «Δεν μπορούμε να φανταστούμε την ομάδα μας χωρίς τον Ανδρέα, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, καθώς θεωρούμε τον Πιστιόλη έναν από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει ήδη αποδείξει ότι είναι σπουδαίος στο πώς να χτίζει ένα σύστημα, διαχειρίζεται άριστα το παιχνίδι, κερδίζει τον σεβασμό των παικτών του, ξέρει να καθοδηγεί επιτυχημένα σε δύσκολες καταστάσεις και βελτιώνεται συνεχώς.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Ανδρέας τρέφει απόλυτο σεβασμό για την ΤΣΣΚΑ, είναι πραγματικά αφοσιωμένος στον σύλλογο και εκτιμά τη δουλειά του εδώ πάνω από τις περισσότερες άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Γι’ αυτό του ευχόμαστε, μαζί με την οικογένειά του, υγεία και πολλές ακόμη μεγάλες νίκες».