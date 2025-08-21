Νταϊσόν Πιέρ: Από την Euroleague στη VTB για την Ούνικς Καζάν
Τον Μάιο πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Τώρα ο Νταϊσόν Πιέρ ετοιμάζει τις βαλίτσες του με προορισμό τη Ρωσία, αφού όπως έγινε γνωστό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ούνικς Καζάν.
Στις αρχές του Ιουλίου, η ομάδα από την Κωνσταντινούπολη είχε ανακοινώσει ότι η κοινή πορεία του 31χρονου φόργουορντ με τον τούρκικο σύλλογο, μετά από μισή δεκαετία είχε φτάσει στο τέλος της.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Πιέρ στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 3,3 πόντους με 2 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 11:33 λεπτά εντός παρκέ.
Euroleague champion, Dyshawn Pierre is the new player of Unics Kazan from Russia!#BeoBasket— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) August 21, 2025
