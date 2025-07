Άφησε τη EuroLeague και τη Μακάμπι για τη Ζενίτ ο Λέβι Ράντολφ

Η περίπτωση του Λέβι Ράντολφ ήρθε στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες της EuroLeague, ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο Λέβι Ράντολφ έκανε πέρσι το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη Μακάμπι και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπουλης που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 33χρονο Αμερικανό γκαρντ-φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Ράντολφ μέτρησε 12 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 33 συμμετοχές στη EuroLeague με την «ομάδα του λαού», μένοντας στο παρκέ για σχεδόν 28 λεπτά ανά αγώνα.

Η περίπτωσή του ήρθε στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες της EuroLeague ωστόσο θα παίξει στη Ζενίτ ως το 2027. Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης έφτασε πέρσι ως τους τελικούς της VTB League, χάνοντας τον τίτλο από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Zenit and American guard Levi Randolph have agreed to terms. The 32-year-old joins the club on a two-year deal, staying in Saint Petersburg through the end of the 2026/27 season 🔒💙 pic.twitter.com/3ytAjLKiJ2