Στην Αγία Πετρούπολη θα παραμείνουν τα χαρτιά του Αντριέν Μοερμάν μιας και ο έμπειρος φόργουορντ ανανέωσε με τη Ζενίτ.

Η Ζενίτ είναι στο πλαίσιο διορθωτικών κινήσεων του ρόστερ της, ενώ τα πρόσωπα που αποτέλεσμα "βάση" της περσινής της πορείας φροντίζει να τα κρατήσει.

Ο Αντριέν Μοερμάν είναι ένας από αυτούς και το μεσημέρι της Κυριακής (09/07) ανακοινώθηκε η ανανέωσή του. Ο Γάλλος φόργουορντ θα παραμείνει μέλος της ομάδας της Αγίας Πετρούπολης για ακόμη μία χρονιά.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 8.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά αγώνα δίνοντας σημαντική βοήθεια με την εμπειρία του.

