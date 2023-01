Η Ζενίτ ανακοίνωσε τον Μοερμάν

O Αντριέν Μοερμάν, ο οποίος αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από τη Μονακό θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Αντριέν Μοερμάν δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στο Πριγκιπάτο και έλυσε τη συνεργασία του με τους Μονεγάσκους έπειτα από 16 συμμετοχές, 2.9 πόντους και 2.8 ριμπάουντ μ.ό. στη EuroLeague.

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ θα κλείσει τη σεζόν 2022-23 με τη φανέλα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Τσάβι Πασκουάλ.

Λόγω του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων, η Ζενίτ συμμετέχει φέτος μόνο στη VTB League όπου φιγουράρει στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 16-6 πίσω από την πρωτοπόρο ΤΣΣΚΑ Μόσχας (22-0) και την Ούνικς Καζάν (20-2).

