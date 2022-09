Στη Ζενίτ και στη VTB League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τομά Ερτέλ. Η συμφωνία είναι για 1+1 σεζόν.

Η Ζενίτ ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Γάλλου γκαρντ Τομά Ερτέλ. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι για δύο έτη, αλλά με επιλογή ανανέωσης στη δεύτερη (1+1).

Ο Ερτέλ, ασημένιος με τη Εθνική Γαλλίας στο EuroBasket 2022, αγωνίστηκε διαδοχικά σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τώρα θα αποχωριστεί τη EuroLeague, αφού η Ζενίτ θα έχει υποχρεώσεις μόνο στη VTB League.

Στη ρωσική ομάδα θα βρει τον περσινό συμπαίκτη του στη Ρεάλ, Τρέι Τόμπκινς. «Είναι ένας παίκτης με ποιότητα και εμπειρία. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει στους στόχους που έχουμε βάλει για τη φετινή σεζόν», τόνισε ο προπονητής της Ζενίτ, Τσάβι Πασκουάλ.

