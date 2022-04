Μπολομπόι κατά ΤΣΣΚΑ: «Δεν γυρίζω πίσω, εκβιάζετε τους παίκτες»

Ο Τζόελ Μπολομπόι προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία ρίχνει.. τα βέλη του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας αρνούμενος να επιστρέψει στην ομάδα λέγοντας πως οι Ρώσοι απειλούν τους παίκτες τους.

Οι μαζικές αποχωρήσεις από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, εμπεριείχαν και αυτή του Τζόελ Μπολομπόι με τον 28χρονο σέντερ της «αρκούδας» να έχει ουκρανικές ρίζες καθότι κατάγεται από το Ντόνετσκ. Η απόφασή του φαίνεται να τον επηρεάζει ακόμα και σήμερα, ωστόσο, με την ομάδα να του στέλνει email προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα το συντομότερο.

Στην συνέχεια του σχετικού μηνύματος, οι ιθύνοντες δίνουν διορία στον Μπολομπόι να επιστρέψει μέχρι και την 1η Μαϊου, αλλιώς θα προβούν σε κινήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν χρήματα από τον παίκτη.

Ο Μπολομπόι εξοργισμένος, προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία συνοδεύει το συγκεκριμένο mail με το παρακάτω μήνυμα: «Φύγετε από εδώ. Σας έχω πει ήδη πως δεν επιστρέφω πίσω. Ο τρόπος που αποφασίζετε να φέρετε τους παίκτες πίσω είναι με το να τους εκβιάζετε και να προσπαθείτε να τους τιμωρήσετε. Μου είπατε, όπως και σε όλη την ομάδα ότι μπορούμε να φύγουμε και πως λόγω της κατάστασης ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία, δείχνετε κατανόηση».

CSKA Moscow asked Joel Bolomboy to return to Russia by May 1st and asked him some money back.



Bolomboy replied to CSKA “I am not coming back" pic.twitter.com/xrU53XTUk0