Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη ξεπέρασε το φράγμα των 30.000 πόντων στην VTB κι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Λίγκας που φτάνει στο συγκεκριμένο επίτευγμα.

Η «ομάδα του στρατού», έχοντας ως κορυφαίο τον Γκριγκόνις (21π.), επιβλήθηκε με 84-65 της Αστάνα, φτάνοντας τις 10 νίκες σε 14 αναμετρήσεις της φετινής VTB League.

Ωστόσο το εν λόγω ματς «έκρυβε» κι ένα ιστορικό επίτευγμα για την ΤΣΣΚΑ, καθώς ξεπέρασε με την επιθετική της συγκομιδή τους 30.000 πόντους κι έγινε η πρώτη ομάδα όλων των εποχών στην Λίγκα που καταφέρνει να αφήσει πίσω της το συγκεκριμένο όριο.

Θυμίζουμε πως η VTB League διεξάγεται από τη σεζόν 2009-10, με τη ΤΣΣΚΑ να μετρά 10 κατακτήσεις, ενώ μόλις δύο σεζόν δεν πανηγύρισε το τρόπαιο: το 2011 όταν πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Χίμκι καθώς και το 2020 όταν διεκόπη η σεζόν λόγω της πανδημίας.

