Ζενίτ - Νίζνι 90-74: Έκανε ό,τι έπρεπε και πήρε τη νίκη

Η Ζενίτ αντιμετώπισε την Νίζνι εντός έδρας και κατόρθωσε να πάρει τη νίκη με 90-74 για την VTB, λίγο πριν την νέα «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Ένα θετικό αποτέλεσμα στη VTB πριν από διπλή εβδομάδα στην Ευρώπη είναι σημαντικό και αυτό κατάφερε να κάνει η Ζενίτ απέναντι στη Νίζνι επικρατώντας με . Οι γηπεδούχοι έχασαν ελάχιστες φορές το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, με τελευταίο «κεφάλι» της Νίζνι να είναι το 28-29 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες στο 43-36 υπέρ της Ζενίτ και μάλιστα με buzzer beater του Φράνκαμπ.

Μετά την ανάπαυλα, οι παίκτες του Πασκουάλ παρουσιάστηκαν εξαιρετικά σοβαροί και ανέβαζαν συνεχώς διαφορά χωρίς να αφήνουν περιθώρια επιστροφής στον αντίπαλο. Το τελικό σκορ με 90-74 έδωσε στην Ζενίτ το ροζ φύλλο αγώνα και μία πιο ήρεμη συνέχεια.

Κορυφαίος για την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης ο Κόνερ Φράνκαμπ με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ στα λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ 16 πόντους προσέθεσε ο Μίκι (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και άλλους 10 ο Κουζμίνσκας. Για τους φιλοξενούμενους η τρομερή εμφάνιση του Αστάπκοβιτς με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ δεν αρκούσε για να φέρει τη Νίζνι κοντά στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 43-36, 70-58, 90-74

Δείτε το buzzet beater του Φράνκαμπ για το ημίχρονο:

🚨 @CFrankamp_23 beats the buzzer, @zenitbasket leads +7 after 1st half vs Nizhny Novgorod! pic.twitter.com/ypgJmghMij